Colegios de México y Brasil, entre los ganadores del premio 'World´s Best School' 2025

'A Favor del Niño' se convirtió en la primera escuela mexicana que logra el prestigioso galardón , en este caso en la categoría de 'Colaboración con la Comunidad' por su modelo integral de 360 grados impulsado por la comunidad y cocreado con las familias para transformar el futuro de estudiantes en situación marginal.

La directora de AFN, Daniela Jiménez Moyao, aseguró en una nota que el reconocimiento suponía un "momento histórico" para su comunidad y para la educación en México y era "un testimonio del esfuerzo colectivo de las familias, docentes, aliados y niños que inspiran cada día a seguir transformando vidas".

Por su parte, la escuela de São Paulo fue premiada en la categoría 'Superando la Adversidad' por haberse convertido en un "santuario" para los estudiantes, ofreciendo educación, apoyo emocional y un sentido de propósito en una región históricamente afectada por la pobreza, la violencia y la contaminación.

Estas dos propuestas fueron reconocidas junto al Arbor School, de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), por su acción ambiental; el Franklin School de Jersey City (Estados Unidos), por su innovación y el Sk Putrajaya Presint 11(1) de Putrajaya (Malasia) por su promoción de vida saludable como los mejores colegios del mundo en sus diferentes categorías.

Los ganadores fueron elegidos por un jurado compuesto por destacados líderes de todo el mundo, incluidos académicos, educadores, ONG, emprendedores sociales, gobierno, sociedad civil y el sector privado, que votaron en base a "criterios de evaluación rigurosos", indicó la organización.

Adicionalmente, el colegio ZP School Jalindarnagar de Khed (India) obtuvo el premio 'Community Choice' tras haber obtenido la mayor cantidad de apoyo en una votación pública abierta en junio en la cual compitieron las cincuenta escuelas inicialmente preseleccionadas.

El fundador de T4 Education y de los World´s Best School Prizes, Vikas Pota, resaltó la importancia de una educación de calidad para formar a "líderes capaces de enfrentar los mayoes desafíos del siglo XXI", como el cambio climático, la inteligencia artificial, la guerra, la pobreza o el populismo.

Los colegios premiados acudirán al World Schools Summit en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) el próximo 15 y 16 de noviembre para compartir sus prácticas con líderes del ámbito educativo a nivel mundial.

Los World´s Best Prizes, creados tras la pandemia del covid en 2022, anunciaron asimismo la apertura del periodo de candidaturas para la edición de 2026, que permanecerá disponible hasta el próximo 6 de marzo.