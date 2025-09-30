Costa Rica apoya el plan de Trump para la paz en Gaza

El plan "representa un paso importante hacia la paz, con un enfoque en el alto al fuego, la liberación de rehenes, desmilitarización, reconstrucción y la creación de un gobierno de transición supervisado internacionalmente, que excluye la violencia y busca un futuro de seguridad, justicia, convivencia pacífica y prosperidad", indica un comunicado de la Cancillería costarricense.

El Gobierno de Costa Rica manifestó su "apoyo al Plan de Paz de 20 puntos y reafirma su compromiso con la paz en Medio Oriente, objetivo compartido por la comunidad internacional".

Además, expresó que apoya "todos los esfuerzos multilaterales y diplomáticos que contribuyan a la resolución pacífica del conflicto en Gaza y Medio Oriente, respetando los derechos humanos y el derecho internacional".

La propuesta de 20 puntos de Trump - realizada de espaldas a la ONU - incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

También contempla un gobierno de transición para Gaza, sin la participación del grupo islamista palestino Hamás, tutelado por una "Junta de la Paz" presidida por el propio Trump y con la presencia del ex primer ministro británico Tony Blair.

Al presentar su plan el lunes en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump advirtió de que si Hamás rechaza la propuesta, EE.UU. dará su "total apoyo" a Israel para que continúe su asedio en la Franja de Gaza, mientras que el israelí amenazó con que su país "finalizará el trabajo" en el enclave.