Detenida en Francia una hija del expresidente argelino Ben Ali a petición de Túnez

"Puedo confirmar que la señora Halima Ben Ali ha sido detenida en relación con una solicitud de detención provisional por parte de las autoridades tunecinas", dijo la fuente judicial.

Añadió que la hija menor de Ben Ali "comparecerá mañana ante la Fiscalía General para la notificación de la solicitud de detención provisional y, posteriormente, ante el Consejero Adjunto para decidir si debe ser puesta en prisión preventiva en espera de extradición o bajo supervisión judicial", precisó la fuente.

La fuente no especificó el motivo exacto de la solicitud de extradición cursada por las autoridades judiciales de Túnez.

Halima Ben Ali vive y trabaja en Dubái, a donde se disponía a viajar tras pasar unos días en París cuando fue detenida en el aeropuerto, según explicó su abogada a medios locales.

El expresidente de Túnez se exilió en Arabia Saudí, donde murió en 2019 tras acumular penas por un total de 200 años de prisión tras ser condenado en varios juicios en ausencia.

Ben Ali huyó de su país en enero de 2011, tras pasar 23 años en el poder, debido a un levantamiento popular originado por la inmolación de un vendedor ambulante en diciembre del año anterior desesperado por la situación económica y la presión policial. Ese acto originó un movimiento de protesta popular que dio inicio a la llamada "primavera árabe".