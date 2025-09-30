Detenidas 24 personas por bloquear una vía rápida en Marruecos durante protestas juveniles

El vice fiscal general ante la Corte de Apelaciones de Casablanca, Abdellatif Saadi, confirmó este martes a la agencia oficial MAP que los arrestos se produjeron durante estas manifestaciones "no autorizadas", cuando un grupo de individuos -algunos encapuchados- interrumpió totalmente la circulación.

De los detenidos, 18 son adultos investigados por presuntos delitos de obstrucción del tránsito, con la intención de bloquearlo y causar molestias, además de consumo de drogas en algunos casos. Para ellos, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva.

Los seis restantes tienen menos de 18 años de edad y fueron remitidos al juez de menores.

Saadi añadió que, pese a los reiterados llamados de las fuerzas del orden para que los manifestantes despejaran la vía, estos se negaron, lo que obligó a la intervención de la policía judicial.

Subrayó además que estos actos "no guardan relación con protestas pacíficas, sino que constituyen delitos sancionados por la ley", y reafirmó su compromiso de proteger derechos y libertades dentro del marco legal, al tiempo que garantizó actuar con firmeza frente a cualquier alteración del orden público.

Las protestas, convocadas por el autodenominado movimiento 'GENZ212', arrancaron el pasado sábado en varias ciudades del país y fueron planeadas en las últimas semanas a través de la aplicación de mensajería instantánea 'Discord', donde se consensuó un documento con sus demandas.

Entre sus exigencias figuran la mejora de la calidad educativa, la formación y la mejora de las condiciones laborales de los docentes, así como la universalidad de la cobertura sanitaria, la modernización de los centros hospitalarios y el acceso a medicamentos a precios asequibles.

Asimismo, reclaman la lucha contra la corrupción en todos los niveles de Gobierno, justicia social y económica, igualdad de oportunidades, generación de empleo juvenil y apoyo a pequeñas empresas.