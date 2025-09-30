Detenido en Berlín un supuesto exmiliciano del régimen sirio por crímenes de guerra

Según comunicó la Fiscalía General del Estado (GBA), el detenido, identificado como 'Anwar S.', fue el líder de una de las milicias conocidas como 'shabiha', que eran empleadas por el régimen para reprimir los movimientos de protesta e intimidar a la población para que no osase rebelarse.

La milicia en cuestión estuvo activa en Alepo, la segunda ciudad del país.

Allí, entre abril de 2011 y noviembre de 2011 -tras el inicio del levantamiento que desembocaría después en una guerra civil-, Anwar S. y su milicia golpearon a civiles con porras, barras de metal y otros objetos similares al menos en ocho ocasiones, para disolver manifestaciones o evitar que éstas se formasen, de acuerdo con la GBA.

Algunos de los manifestantes atacados fueron entregados por la milicia a la policía o a los servicios secretos, que les mantuvieron detenidos durante diversos periodos de tiempo y les sometieron a malos tratos y humillaciones.

En uno de los incidentes, que se produjo en el barrio de Saif al Dawla, los milicianos comandados por 'Anwar S'. hirieron a un manifestante de tal gravedad que murió poco más tarde.

S., al que la fiscalía ha acusado de homicidio, torturas y detención ilegal en la forma de crímenes contra la humanidad, comparecerá mañana ante el juez de instrucción, que decidirá sobre su posible ingreso en prisión preventiva.

Según el diario alemán Welt, la detención se produjo en el barrio berlinés de Neukölln y circulan en internet vídeos en los que se puede identificar a S. golpeando a manifestantes en Alepo en 2011.