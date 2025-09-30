EE. UU. se suma a los países que contribuyen a la seguridad de la cumbre en Copenhague

Berlín, 30 sep (EFE).- EE. UU. se ha sumado a la lista de países que contribuirán a la seguridad de cara a la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) de este miércoles y la reunión de la Comunidad Política Europea del jueves en Copenhague, en el contexto de los incidentes provocados por varios drones en aeropuertos e instalaciones militares la última semana.