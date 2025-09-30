EE.UU. demanda al Alguacil de Los Ángeles por retrasos en permisos de porte de armas

La querella está sustentada en una investigación realizada por las autoridades federales tras numerosas quejas de "demoras irrazonables" sobre permisos para portar armas ocultas (CCW, en inglés) por parte de la agencia policial del condado, el más poblado de EE.UU.

El DOJ alega que el LASD aprobó solo dos permisos para portar armas ocultas de más de 8.000 solicitudes en un plazo de quince meses.

Además, el departamento programó entrevistas para aprobar las licencias hasta dos años después de recibir la solicitud completa.

"La Segunda Enmienda protege el derecho constitucional fundamental de los ciudadanos respetuosos de la ley a portar armas. Puede que al Condado de Los Ángeles no le guste ese derecho, pero la Constitución no les permite infringirlo", dijo la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, en un comunicado.

La demanda fue presentada en el Tribunal para el Distrito Central de California y busca detener "el patrón y la práctica" deliberada de retrasar el ejercicio del derecho a portar armas, explicó el DOJ.

La querella se suma a la ofensiva legal del Gobierno del presidente Donald Trump, que ha demandado a la ciudad por sus políticas de una ciudad santuario de inmigrantes.