El Banco Asiático de Desarrollo reduce previsión de crecimiento anual de India a un 6,5%

El BAD, con sede en Manila, indicó en un informe sobre crecimiento regional que revisaba a la baja el crecimiento de India porque, pese al fuerte crecimiento del primer trimestre de este año fiscal, las "elevadas tarifas" de EE. UU. afectan "aproximadamente al 60 % de bienes exportados" al país norteamericano, lo que lastrará el crecimiento de los siguientes trimestres.

La economía india avanzó un 7,8 % en el primer trimestre del año fiscal (que acaba el próximo marzo), lo que el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que "superaba todas las expectativas y evaluaciones" pese al "egoísmo económico" que marca la situación global.

Entre los sectores en los que Modi destacó que el crecimiento económico fue visible están la manufactura, los servicios, la agricultura y la construcción.

Las exportaciones de mercancías "crecerán solo modestamente, constreñidas por los aranceles de EE. UU., mientras las de servicios permanecerán robustas y serán un motor principal de crecimiento", dijo el BAD hoy.

El banco marcó una expectativa de crecimiento del 6,8 % para India en 2026, cuando se beneficie de "una política fiscal y monetaria favorables".

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso en agosto "aranceles punitivos" del 50 % a productos indios, en castigo por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Una reforma del impuesto sobre el consumo (GST), la mayor reestructuración fiscal de la India desde 2017, entró en vigor la semana pasada en el país asiático, que Modi promocionó como un "regalo" para la clase media india.

El BAD señaló hoy que las economías en desarrollo de Asia y el Pacífico crecerán un 4,8 % en 2025 y un 4,5 % en 2026, revisando a la baja sus previsiones debido a los aranceles de Washington, que "han alcanzado niveles históricos", y a la incertidumbre global.