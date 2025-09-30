El DAX 40 Fráncfort sube el 0,57 % ante el temor al cierre del Gobierno de EEUU

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,57 %, hasta 23.880,72 puntos, por lo que acumula una ganancia en lo que va de año del 20 % aproximadamente pese a la debilidad de la economía alemana.

La política de aranceles de EEUU y la fortaleza del euro, que perjudican a las empresas alemanas exportadoras, también se han notado en la Bolsa de Fráncfort.

El fabricante de armamento Rheinmetall encabeza las ganancias en el selectivo de Fráncfort con una subida del 220 % en lo que va de año, seguido de Commerzbank con un alza de más del 100 %.

Los inversores en renta variable alemana optaron por la cautela debido a la preocupación por el cierre del Gobierno en EEUU, que puede posponer la publicación de datos económicos importantes como el informe del marcado laboral el viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno de EEUU podría quedar paralizado el miércoles si el Congreso estadounidense no logra antes un acuerdo sobre el presupuesto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inflación armonizada subió en Alemania en septiembre hasta el 2,4 % interanual.

Las ventas del comercio minorista bajaron en Alemania en agosto un 0,2 % respecto al mes anterior.

El número de desempleados subió en Alemania en septiembre en 148.000, hasta 2,955 millones de desempleados, respecto a septiembre del año pasado, y la cuota de desempleo aumentó hasta el 6,3 % (6 % un año antes).

El fabricante de camiones Daimler Truck perdió un 1,9 %, hasta 35 euros, el grupo Mercedes-Benz cayó un 0,8 %, hasta 53,47 euros, y Continental lo hizo un 0,5 %, hasta 56,12 euros, antes de que entren en vigor los nuevos aranceles de EEUU a los camiones pesados el 1 de octubre.

El productor de motores para aviones MTU Aero Engines subió un 4,6 %, hasta 390,90 euros, el portal inmobiliario Scout24 ganó un 2,1 %, hasta 106,60 euros, y GEA avanzó un 2 %, hasta 62,85 euros.

El grupo de aerolíneas Lufthansa bajó en el índice MDAX de empresas medianas un 7,1 %, hasta 7,2 euros, después de que los pilotos votaran a favor de hacer una huelga después de que fracasaran las negociaciones del sindicato del servicios Verdi con Lufthansa y la filial de transporte de mercancías Lufthansa Cargo sobre el plan de pensiones de la empresa.

Lufthansa quiere aumentar su rentabilidad con el recorte de 4.000 empleos hasta 2030 en áreas administrativas sobre todo en Alemania.