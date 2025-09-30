El desempleo en Brasil se mantuvo en agosto en el 5,6 %, su menor valor en 14 años

La tasa de paro en agosto repitió la del trimestre concluido en julio, es decir que se mantuvo en su menor nivel desde que el indicador comenzó a ser medido con los actuales criterios en 2012, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El índice cayó 0,6 puntos porcentuales con respecto al trimestre concluido en abril (6,2 %) y un punto porcentual con respecto al mismo trimestre de 2024 (6,6 %).

El número de brasileños sin empleo cayó a 6,08 millones en el trimestre concluido en agosto, igualmente el menor en 14 años.

El número de desempleados se redujo en un millón en la comparación con el trimestre concluido en agosto de 2024, una caída del 14,6 %.

El número de personas con empleo creció un 1,8 % en el último año, hasta el récord de 102,4 millones en agosto, lo que significa que 1,9 millones de brasileños se sumaron al contingente de trabajadores.

La tasa de informalidad fue del 38,0 % de la población ocupada, lo que indica que en el país hay 38,9 millones de trabajadores informales, según el IBGE.

La tasa de informalidad aumentó en comparación con el 37,8 % medido en el trimestre inmediatamente anterior, pero se redujo con respecto al 38,9 % medida en agosto del año pasado.

Los datos indican que el mercado laboral brasileño continua resiliente pese a la actual desaceleración económica del país.

La economía brasileña, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y el Gobierno prevé que la tasa de expansión bajará en 2025 a cerca del 2,3 %.

El Gobierno atribuye tal desaceleración al alto nivel de la tasa básica de intereses del país, del 15,0 % anual, la mayor en dos décadas, que el Banco Central insiste en mantener para intentar frenar la inflación, que en agosto era del 5,13 % interanual.