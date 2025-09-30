El español Gobierno saluda el plan para Gaza y pide a las partes un compromiso con la paz

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo llama a hacer "todos los esfuerzos negociadores" para poner fin a la guerra y reitera su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria "para detener un sufrimiento que ya ha durado demasiado".

"El Gobierno reitera su apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados", destaca la nota.

Esta madrugada, a través de un mensaje en redes sociales, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también daba la bienvenida a la propuesta anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

"Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", aseguraba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes el plan de veinte puntos, que contempla, entre otras cuestiones, la creación de un Gobierno de transición para Gaza sin Hamás, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este plan, también fue suscrito por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero horas después, en un vídeo publicado en sus redes sociales, este aseguró que durante el encuentro que mantuvo con Trump no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.