El euro sube y se cambia alrededor de 1,1750 dólares ante el temor al cierre Gobierno EEUU

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1750 dólares, frente a los 1,1730 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1741 dólares.

El dólar está a la defensiva debido a la preocupación por un posible cierre del Gobierno de EEUU.

El Gobierno podría quedar paralizado el miércoles si el Congreso estadounidense no logra este martes un acuerdo sobre el presupuesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Casa Blanca prepara ya el posible despido de funcionarios a gran escala.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, consideró que con los tipos de interés en el 2 % la entidad está "bien posicionada para responder si los riesgos a la inflación se desplazan o si emergen nuevos impactos" que amenacen el objetivo.

Lagarde dijo en Helsinki que "los riesgos para la inflación parecen bastante contenidos en ambas direcciones" por lo que el BCE considera adecuados los tipos de interés en el 2 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1712 y 1,1760 dólares.