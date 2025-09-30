El Gobierno español saluda el plan para Gaza y pide a las partes un compromiso con la paz

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo llama a hacer "todos los esfuerzos negociadores" para poner fin a la guerra y reitera su exigencia de un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria "para detener un sufrimiento que ya ha durado demasiado".

"El Gobierno reitera su apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados", destaca la nota.

Esta madrugada, a través de un mensaje en redes sociales, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también daba la bienvenida a la propuesta anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

"Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", aseguraba.

Sin embargo, el grupo de izquierda Sumar, socio minoritario del gobierno de coalición, rechazó de manera tajante ese plan, al considerar que se trata de una imposición, un intento de consolidar el 'statu quo' de ocupación y violencia y legitima la impunidad de Israel.

A través de un comunicado, los cinco ministros de Sumar en el Gobierno del socialista Sánchez subrayaron que es "profundamente preocupante" que se pretenda resolver este conflicto sin contar con los palestinos, el papel de sus instituciones legítimas y el marco de Naciones Unidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este lunes el plan de veinte puntos, acordado con el primer ministro Benjamín Netanyahu, que contempla, entre otras cuestiones, la creación de un Gobierno de transición para Gaza sin Hamás, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Sin embargo, horas después el primer ministro israelí, en un vídeo publicado en sus redes sociales, aseguró que durante el encuentro que mantuvo con Trump no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.