El Gobierno israelí aprueba el nombramiento del nuevo y polémico jefe del Shin Bet

La oficina de Netanyahu informó del nombramiento por un periodo de cinco años y por unanimidad de este militar, que sustituye en el cargo a Ronen Bar, cuyo despido fue declarado en principio como ilegal por el Tribunal Supremo de Israel pero finalmente avalado por una comisión de nombramientos, que rechazó los argumentos contra su cese por conflicto de intereses, al investigar el Shin Bet casos de corrupción que afectan al primer ministro israelí.

La oficina de Netanyahu afirma que Zini, que acumula una larga carrera en el Ejército, ha ocupado diversos puestos operativos y de mando, y destaca su "pensamiento crítico", su "capacidad de pensar con originalidad y adaptar el sistema a una realidad cambiante, junto con su amplia experiencia operativa en la formación y operación de fuerzas".

Este martes, en previsión del nombramiento, la Fiscalía expuso que Zini deberá consultar al asesor legal del Shin Bet antes de tratar cualquier asunto relacionado con Netanyahu, según un documento publicado por los medios israelíes.

Dicho documento se basa en la comisión de nombramientos que dio luz verde a nombrar a Zini, que avisó antes de hacerlo de que Netanyahu hizo en el pasado solicitudes a los ex jefes del Shin Bet "que no son apropiadas en un régimen democrático".

De hecho, una de las razones por las que el Supremo dictaminó que el despido de su predecesor fue ilegal es que el Shin Bet está investigando el 'Catargate', un caso de presunta corrupción sobre las conexiones de miembros de la oficina de Netanyahu con Catar.