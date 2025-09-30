El Líbano avala el plan de Trump para Gaza y espera que Israel y Hamás lo aprueben

El mandatario libanés consideró que la propuesta de 20 puntos de Trump presenta un "enfoque realista" para "abordar cuestiones controvertidas y problemáticas" sobre el día después de la guerra, según un comunicado de la Presidencia libanesa, en el que aplaudió los esfuerzos estadounidense por "acabar con el sufrimiento de los civiles y los inocentes en la Franja".

Aoun realizó estas valoraciones durante una reunión con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, en el Palacio de Baabda, donde trataron la situación general del país y su participación en las reuniones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La propuesta de Trump, que cuenta con el respaldo de Netanyahu, prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la "Junta de la Paz".

Asimismo, abre la puerta a "la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino" una vez avance la reconstrucción de la Franja de Gaza y se cumplan las reformas de la Autoridad Palestinas, si bien Netanyahu se opone frontalmente a la solución de los dos Estados.