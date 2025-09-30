El Ministerio de Sanidad gazatí denuncia al menos 42 muertes el lunes

Con ellos ya son 66.097 los fallecidos a causa de la ofensiva desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su operación en Gaza como represalia por el ataque de los milicianos liderados por el grupo islamista Hamás, que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí ese mismo día.

Se registró la llegada de 190 heridos a lo largo del lunes a los hospitales gazatíes, que hacen un total de 168.536 heridos desde esa fecha, según la fuente.

Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza registró también este martes que cinco de los fallecidos perdieron la vida el día anterior al acudir en busca de comida en puntos de reparto de ayuda humanitaria.

Los centros de reparto están gestionados por la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), cuya seguridad está al cargo de mercenarios, y se encuentran situados en zonas rodeadas por tropas israelíes, que habitualmente abren fuego contra la población que acude allí en masa.

También son comunes los tiroteos de las tropas hacia los gazatíes que se reúnen en las carreteras por las que pasan los camiones con ayuda humanitaria con la intención de asaltarlos para hacerse con su contenido.

La ciudad de Gaza (norte) se mantiene como el núcleo de la ofensiva de Israel contra la Franja, y en ella se contabilizan la mayor cantidad de víctimas mortales y heridos ante la combinación de fuego de artillería y aéreo a la que la ciudad está sometida desde mediados de agosto, así como la operación terrestre en expansión desde el pasado 16 de septiembre.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó este martes en un comunicado haber bombardeado más de 160 objetivos ayer lunes, entre ellos arsenal de armas, viviendas y puestos de observación.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023.