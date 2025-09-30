El movimiento de apoyo a la flotilla llama a movilizarse ante un eventual ataque de Israel

Pablo Castilla, uno de los portavoces del movimiento, afirmó este martes que, si hay un ataque a la flotilla, "hay que ir ese mismo día a las 18:00 horas a la plaza de la Carbonera de Barcelona".

Castilla destacó que la flotilla "ya está muy cerca" de su destino y subrayó que se trata de una acción no violenta con más de 500 personas a bordo, procedentes de 48 países.

"Quieren denunciar el genocidio (...), están poniendo el cuerpo para decir 'basta al genocidio'. Hacen lo que los Estados no están haciendo", expresó.

El portavoz llamó asimismo a todos los sindicatos a sumarse a una huelga general en Cataluña el próximo 15 de octubre contra el "genocidio" israelí para "pararlo todo" frente a la masacre en Gaza.

Además, en España hay convocada una manifestación el próximo sábado 4 de octubre en varias ciudades a favor de Palestina y contra el "genocidio" perpetrado por Israel.

Las flotillas, compuestas por más de 40 barcos que zarparon desde España, Túnez, Italia y Grecia, con el fin de entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, cuentan con tripulantes como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la activista ecologista Greta Thunberg.