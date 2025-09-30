El petróleo de Texas cierra con una bajada del 1,7 %, hasta los 62,37 dólares el barril

Nueva York, 30 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una bajada del 1,7 %, hasta los 62,37 dólares el barril, con el mercado centrado en las expectativas de una mayor oferta.