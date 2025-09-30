El Premio Planeta bate el récord de novelas presentadas con 1.320 originales

Además, el finalista recibirá 200.000 euros el 15 de octubre, cuando se conozca la decisión del jurado en la ciudad española de Barcelona.

Según informó la editorial española Planeta este martes en un comunicado, este ha sido el primer año en el que ha sido posible enviar los originales con un formulario disponible en la página web www.premioplaneta.es., lo que ha facilitado la presentación de obras.

En esta edición han coexistido dos modalidades de entrega: el tradicional envío impreso por correo postal a la sede de la editorial, con 33 obras, y el formato digital en la web, con 1.287 originales.

Según la editorial, esta cantidad de participación confirma el interés que despierta el premio en la literatura de habla hispana.

El jurado del premio está integrado este año por el filólogo José Manuel Blecua, los escritores Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer y Carmen Posadas, la rectora de la Universidad Internacional de Valencia (España), Eva Giner, y la directora de Editorial Planeta y secretaria con voto del jurado, Belén López.

La procedencia de las novelas es muy diversa, pues además de España, con 687 obras presentadas, destaca América del Sur con 378.

El resto de los originales se envió desde América del Norte (161), América Central (41), Europa excepto España (36), Asia (4) y África (2), así como 11 novelas cuyos autores no especificaron la procedencia.

Fuera del territorio español, destacan los 152 originales remitidos desde Argentina, 122 desde México, 94 desde Colombia, 45 desde Chile y 32 desde Perú, así como de Estados Unidos. EFE.