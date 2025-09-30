El presidente de la RCA convoca oficialmente elecciones generales para el 28 de diciembre

Según se informó a través de emisoras de radio locales a última hora del lunes, Touadéra llamó así a votar en los próximos comicios a unos 2,4 millones de electores en el país, que tiene una población total de unos 6 millones.

De acuerdo al decreto presidencial, la campaña electoral se desarrollará entre los días 13 y 26 de diciembre, mientras la presentación de candidaturas se abre el próximo 2 de octubre.

Touadéra confirmó a finales del pasado julio que buscará la reelección en los comicios, después de que un polémico referéndum permitiera en 2023 eliminar el límite constitucional de dos mandatos presidenciales.

El anuncio despertó el rechazo y la desconfianza tanto de organizaciones de la sociedad civil como de la oposición.

Aunque estas elecciones son vistas como un paso clave para el fortalecimiento de la democracia del país, la votación plantea dudas, después de que la pasada semana se rompiera el diálogo entre el Gobierno y el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que reúne a los principales partidos opositores.

Las conversaciones, que empezaron el pasado día 2, debían abordar los desacuerdos en torno a la organización de los comicios.

La RCA sufre una violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka (‘alianza’ en idioma sango)- tomó la capital, Bangui, y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.