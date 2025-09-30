El Reino Unido sanciona a 71 personas y organizaciones iraníes por su programa nuclear

Entre las personas sancionadas se encuentran instituciones financieras y empresas energéticas iraníes, así como personalidades y entidades implicadas en la facilitación del programa nuclear, según informó el Gobierno británico en un comunicado.

"La comunidad internacional ha brindado reiteradamente a Irán la oportunidad de ofrecer garantías creíbles sobre la intención del programa, algo que ha incumplido reiteradamente", sostuvo la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, en la nota.

Algunos de los destinatarios son los ministerios de Energía y Petróleo iraníes, así como otras compañías gasísticas, energéticas, navieras, y más de una decena de bancos.

En total, 60 entidades están sujetas a sanciones de congelación de activos e inhabilitación de directores; dos entidades están sujetas a una congelación de activos; y nueve personas están sujetas a una congelación de activos, inhabilitación como directores y prohibición de viajar "con efecto inmediato".

El Ejecutivo británico relató que, en el mes de julio, ofreció a Irán "una última oportunidad para evitar la reaplicación de las sanciones", pero Teherán, recordó, decidió no responder a estos llamados.

Según Londres, Irán ha acumulado un arsenal de uranio enriquecido 48 veces superior al límite del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) y ha enriquecido más de 440 kilogramos de uranio al 60 %.

Las sanciones (conocidas como snapback) fueron promovidas por Francia, Alemania y el Reino Unido (o grupo E3), que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015, que limitaba el programa iraní y que fue abandonado por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.