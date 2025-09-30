El Salvador emite alerta de vigilancia por aproximación de onda tropical a Centroamérica

De acuerdo con Protección Civil, la llamada Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) "se encuentra posicionada frente a la costa pacífica de Centroamérica" y "una onda tropical se aproxima a Centroamérica".
"Estos sistemas estarán generando un incremento de la nubosidad durante este fin de semana y la próxima semana, favoreciendo el aumento de lluvias y tormentas de moderadas a fuertes en todo el territorio nacional, con énfasis en la zona costera, la cordillera volcánica, la cadena montañosa norte y la zona oriental”, indicó la fuente.
Además apuntó que se "prevé una probabilidad alta de caída de ramas, árboles y otros elementos expuestos al viento y a la humedad del suelo".
"También, se considera una muy alta probabilidad de inundaciones urbanas, crecidas súbitas y desbordamientos de ríos en diversas zonas del país" y "se observa una probabilidad alta de deslizamientos en la franja montañosa del norte, cordilleras costeras y la cadena volcánica", añadió.
Protección Civil llamó a la población a "desplazarse con precaución por el territorio, evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se genere durante las lluvias o tormentas y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre".
También advirtió que se deberá tener precaución por "oleaje más rápido y alto, que incrementará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente".
Además, recomendó a la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva "evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades".