El Salvador emite alerta de vigilancia por aproximación de onda tropical a Centroamérica

San Salvador, 30 sep (EFE).- La Dirección de Protección Civil de El Salvador emitió una alerta amarilla (vigilancia) este martes por la aproximación de una onda tropical en Centroamérica, lo que podría generar lluvias al final de la semana, según publicó la entidad en su portal oficial.