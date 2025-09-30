Erdogan aplaude el "liderazgo" de Trump y sus "esfuerzos para conseguir un alto el fuego"

"Aplaudo los esfuerzos del presidente, Donald Trump, y su liderazgo, para frenar el derramamiento de sangre en Gaza y conseguir un alto el fuego", escribió Erdogan en la red X.

"Turquía continuará contribuyendo a este proceso con el objetivo de establecer una paz justa y duradera, aceptable para todos los bandos", concluye el mensaje, que no menciona en concreto el plan anunciado ayer.

El acuerdo, presentado por los signatarios en una rueda de prensa el lunes en la Casablanca, fue elaborado por Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y aboga por la entrega inmediata de los rehenes por parte de Hamás.

El propio Trump se erigió como el responsable de un futuro cuerpo de supervisión en la Franja y según lo filtrado a la prensa, se prevé una retirada gradual del Ejército israelí y su reemplazo por una fuerza multinacional, aunque algunos ministros israelíes se oponen al repliegue militar .

No obstante, Netanyahu afirmó en la misma rueda de prensa que Israel mantendría la "responsabilidad de seguridad" en la Franja.