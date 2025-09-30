España recomienda a la flotilla que no se adentre, por seguridad,en zona de exclusión

Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno español ha recomendado a los integrantes de la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión "porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad", han informado esta noche a EFE fuentes del Ejecutivo.