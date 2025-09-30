Fallece el periodista y poeta cubanoespañol Roberto Cazorla

A su llegada a Madrid en 1965 huyendo de la represión del gobierno de Fidel Castro, Cazorla pronto adaptó su talento artístico -iniciado como actor en la radio, televisión y teatros en La Habana de los años 40- al trabajo periodístico, en el que plasmó a menudo los colores, sensaciones y sentimientos de la Cuba que tanto añoró durante su vida en Madrid.

En 1965 comenzó trabajar en la Agencia EFE, en el departamento de Reportajes, donde destacó por su vasto conocimiento del mundo artístico latinoamericano y sus entrevistas a figuras de la época, como Lola Flores, Raphael, Antonio Gades, Julio Iglesias, Libertad Lamarque, Delia Fiallo, Lupita Ferrer y su gran amiga Celia Cruz, entre otros muchos.

Al mismo tiempo seguía cultivando su pasión por la poesía, en la que se inició con un primer soneto a los 11 años y que continuó de la mano de su consejera Carilda Oliver Labra, una de las poetas más reconocidas de Latinoamérica, con quien trabó amistad durante su juventud en la ciudad de Matanzas, que mantuvo incluso durante su exilio en Madrid.

Cazorla había nacido en el pueblo de Ceiba Mocha, próximo a Matanzas, una infancia que retrata en el libro de relatos de igual título en el que, entre la autobiografía y la prosa poética, retrata crudamente la vida en la Cuba de los años de la miseria, la explotación infantil, la brutalidad... pero también de las tradiciones, el humor, el colorido caribeño y la idiosincrasia del pueblo llano cubano.

"No me puedo apartar de Cuba. Me salen de una manera subconsciente los olores, los sabores, las sensaciones que me amamantaron, por eso siempre afloran en mis versos visiones de la mitología afrocubana, elementos de santería y, sobre todo, nombres de frutas, lugares, pájaros... que me marcaron", explicaba el autor en la presentación de uno de sus poemarios.

Fue corresponsal del diario Libre de Miami y está en posesión de medio centenar de distinciones y premios, entre ellos el de 'Hijo Predilecto de la ciudad de Miami'.

Cazorla fue premiado asimismo por el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y en 2022 con la Medalla Excelencia Nacional Cubana, otorgada por el Instituto San Carlos de Florida (EE.UU.) a profesionales que por su ejecutoria enaltecieron a la República de Cuba.