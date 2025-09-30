FundéuRAE: “cerrar un pacto” o “alcanzar un pacto”, mejor que “concluir un pacto”

Aun así, en los medios de comunicación se ven frases como “Los Gobiernos han anunciado su compromiso para concluir un pacto económico”, “Rubio afirma que EE. UU. y Catar están a punto de concluir un acuerdo de cooperación en materia de defensa” o “Estarían dispuestos a concluir un pacto sobre Gaza”.

En combinación con sustantivos como “acuerdo” y “pacto”, los verbos asentados y más normales para señalar que se dan por concertados los tratos son “cerrar”, “alcanzar”, “lograr”, “consensuar”, “establecer”..., en función del contexto. Esta es la razón de que el “Diccionario panhispánico de dudas” considere aconsejable usar opciones como estas, y no “concluir”.

Por ello, en los ejemplos habría sido mejor escribir “Los Gobiernos han anunciado su compromiso para cerrar un pacto económico”, “Rubio afirma que EE. UU. y Catar están a punto de alcanzar un acuerdo de cooperación en materia de defensa” y “Estarían dispuestos a cerrar un pacto sobre Gaza”.

