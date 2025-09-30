Hallan muerto en París al embajador de Sudáfrica en Francia, donde investigan el suceso

Nairobi, 30 sep (EFE).- El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue hallado muerto este martes en París, informó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación del país austral, al precisar que la Policía francesa investiga las circunstancias del suceso.