Hertz empieza a vender en EE.UU. sus autos usados totalmente a través de internet

Hasta ahora, los consumidores que adquirían sus vehículos usados tenían que pasar por alguna de sus 45 oficinas en EE.UU. para completar el proceso.

“Nuestra nueva plataforma de comercio electrónico supone un gran paso adelante en la modernización de la manera en que servimos a nuestros clientes, ofreciéndoles una experiencia fluida desde la búsqueda hasta la adquisición”, afirmó Gil West, director ejecutivo de Hertz.

West añadió que la venta a través de la web hertzcarsales.com es un paso fundamental para convertir la venta minorista en su principal canal de comercialización de vehículos.

El cambio permitirá a Hertz reducir costes, aumentar el valor de reventa y agilizar la renovación de su flota de vehículos. Las compañías de alquiler de vehículos se desprenden de parte de sus flotas a través de subastas, un sistema que permite la venta masiva de unidades pero que reduce el precio unitario.

Hertz cuenta con una flota de unos 560.000 vehículos que periódicamente saca a la venta para renovar. En septiembre, alrededor del 80 % de sus automóviles tenían menos de un año.

El anuncio de este martes es el segundo en pocas semanas de la compañía relacionado con la modernización de su flota.

A finales de agosto, Hertz llegó a un acuerdo con Amazon para la venta de sus vehículos usados a través de Amazon Autos.