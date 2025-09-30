Ida Vitale recibe en Montevideo el premio Poeta de Dos Hemisferios

En una ceremonia en el Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco de Montevideo a la que la autora de 101 años no pudo asistir por problemas de salud, la coordinadora del Instituto Nacional de Letras de Uruguay, Valeria Tanco, fue la designada por Vitale para recibir en su nombre la estatuilla del premio.

Según el director del encuentro internacional de poetas Poesía en Paralelo Cero, Xavier Oquendo, el galardón quiso reconocer "no solo a la autora sino también a la mujer que ha hecho de la poesía una forma de vida".

"Hoy, con profunda gratitud, entregamos el premio Poeta de Dos Hemisferios a tu obra que seguirá siendo puente, faro y música para las nuevas generaciones. Gracias por enseñarnos con la sencillez de lo esencial que la poesía es la forma más alta de la vida", subrayó el periodista y editor ecuatoriano.

Según Oquendo, el premio fue entregado en 2013 al poeta argentino Juan Gelman; en 2016 al español Luis Eduardo Aute; en 2017 al español Antonio Gamoneda; en 2019 a la estadounidense Margaret Randall y en 2023 al cubano Silvio Rodríguez y cada edición rindió homenaje "a una obra que trasciende sus fronteras" y "hermana" los dos hemisferios "en un mismo idioma poético".

Durante el acto, al que acudió la hija de Vitale, Amparo Rama, en representación de la familia, los poetas latinoamericanos y españoles que participarán del XVII Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero en Montevideo recitaron poemas de Vitale.

A su vez, la española María Ángeles Pérez López presentó una antología poética de la autora uruguaya titulado 'Deja a la voz que nombre' y editado por El Ángel Editor.

Vitale, que celebró en 2023 su centenario, es la única sobreviviente del grupo de escritores uruguayos conocido como 'generación del 45' -integrado entre otros por los célebres Mario Benedetti e Idea Vilariño- y fue galardonada, entre otros reconocimientos, con el Permio Miguel de Cervantes en el año 2018 y con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2015.