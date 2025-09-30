Irlanda pide a las partes que acepten el plan de paz de Trump para Gaza

El jefe del Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, destacó el compromiso adquirido por "países clave" para trabajar con Washington en favor del acuerdo anunciado este lunes por el mandatario republicano y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Las partes, señaló Martin en un comunicado, deben garantizar su aplicación para lograr "paz, seguridad y estabilidad para los pueblos de la región.

"Agradezco al presidente Trump por sus esfuerzos para poner fin al conflicto en Gaza, lograr la liberación de los rehenes restantes y garantizar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza", subrayó el primer ministro de Irlanda, uno de los primeros países, junto a España, que reconoció en mayo de 2024 a Palestina como Estado.

Martin confió en que el citado plan siente las bases para avanzar hacia la paz en la Franja y para lograr una solución más amplia en la región, que pasa, dijo, por la creación de dos Estados, "la única vía viable para el futuro".

"Sabemos, por nuestra experiencia en Irlanda, que todo proceso de paz debe ser inclusivo y respetar y reflejar las identidades y aspiraciones de todas las partes", señaló.

Asimismo, destacó que las propuestas de Trump aclaran que no habrá un "desplazamiento de la población de Gaza", ni ocupación de la Franja por parte de Israel, y que "Hamás no formará parte del futuro político".

"Este plan representa una oportunidad para cambiar el discurso actual y trabajar por una solución duradera. Espero que no se desperdicie esta oportunidad", concluyó Martin.