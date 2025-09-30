Israel detiene a un joven que simpatizaba con el Estado Islámico y preparaba un atentado

Jerusalén, 30 sep (EFE).- Las autoridades israelíes informaron este martes de la detención en una ciudad del norte del país de un joven que presuntamente simpatizaba con el grupo terrorista islamista Estado Islámico y que planeaba un atentado con bomba en una parada de autobús contra soldados israelíes.