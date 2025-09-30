Israel se prepara para interceptar a la flotilla y hundir sus naves, según prensa local

Según Kan, Israel reunirá en buques de su Armada a los más de 500 activistas que viajan en los 40 barcos de la Flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (centro de Israel), donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores.

"El hecho de que haya alrededor de cincuenta buques no permitirá remolcarlos a todos, por lo que algunos serán hundidos en el mar", informó Kan.

La radio pública aseguró que las autoridades se preparan para interceptar a la Flotilla en las próximas 24 horas, si bien la proximidad de las naves a la zona considerada "de riesgo" plantea la posibilidad de que sean detenidos esta noche, según compartieron algunos de los activistas a bordo de los barcos.

Las embarcaciones transportan en su mayoría suministros médicos, alimentos secos y material escolar, que tienen previsto entregar en la Franja de Gaza.

La Flotilla de la Libertad ha impulsado una decena de misiones incluida la de 2010, cuando murieron diez activistas en el asalto israelí al buque Mavi Marmara.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla (GSF) partió a principios de septiembre desde costas de España y se unió a embarcaciones de Túnez, Italia y Grecia hasta conformar la misión marítima más amplia organizada hasta el momento.

La flotilla Sumud informó de que se encuentran a unas 200 millas naúticas de la costa de Gaza (321 kilómetros) y se aproximan a una zona de "alto riesgo".