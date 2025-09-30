Italia avisa de que la Marina no acompañará a la Flotilla fuera de aguas internacionales

"Espero que prevalezca el sentido común. Le pedí al ministro de Asuntos Exteriores israelí que no recurra a la violencia. Respondió que no habrá violencia. Es evidente que Israel no permitirá que se viole el bloqueo naval. Hemos desaconsejado a la Flotilla que intente romper el bloqueo. Desconocemos qué podría ocurrir, pero nuestra Armada no acompañará a la Flotilla en la ruptura del bloqueo, ya que no hay riesgo de tiroteo", explicó en unas declaraciones al canal 'La 7'.

La portavoz de la delegación italiana de la Flotilla Global Sumud, Maria Elena Delia, declaró a los medios que se encuentran a unas 250 millas de salir de las aguas internacionales, a unas 48 horas de navegación, y que prevé que "cuando se acerque a las 12 millas náuticas de la costa de Gaza habrá detenciones masivas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

"No nos detendremos porque creemos que bloquearnos en aguas internacionales es un acto ilegal. Pero si la Marina israelí, o cualquier otro buque militar, ordena detenernos, nos veremos obligados a detenernos para evitar poner en peligro nuestra seguridad y la de nuestras tripulaciones" aseguró por su parte en un vídeo en redes sociales el diputado del Partido Democrático (PD) Arturo Scotto, que viaja en una embarcaciones con la también diputada del mismo partido Annalisa Corrado.

Por otro lado, el mayor sindicato del país, CGIL, anunció que convocará una huelga en todos los sectores "en caso de ataques, bloqueos o confiscaciones de los buques y suministros de la Flotilla Global Sumud"; y lo mismo anunció el sindicato USB, que el pasado 22 de septiembre bloqueó el país con decenas de manifestaciones y una huelga de 24 horas para protestar por la situación en Gaza.

