Justicia chilena ordena bloqueo de casas de apuestas en línea y confirma su ilegalidad

Santiago de Chile, 30 sep (EFE).- La Justicia chilena ordenó este martes el bloqueo de todas las casas de apuestas en línea que operan en el país y confirmó su ilegalidad, tras acoger un recurso presentado por la Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones que permitían el acceso a estos sitios.