Kellogg anima al Senado de EE.UU. a aprobar sanciones a Rusia sin esperar a Trump

Cracovia (Polonia), 30 sep (EFE).- El representante especial de la Casa Blanca para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, animó este martes al Senado de EE.UU. a aprobar el proyecto de ley de sanciones a Rusia que abandera el senador republicano Lindsey Graham sin esperar al visto bueno del presidente Donald Trump.