La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 1,14 %

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un descenso del 1,14 %, hasta las 1.772.841,40 unidades.