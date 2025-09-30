La Bolsa de Madrid sube el 1,04 % y alcanza nuevos máximos anuales

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 158,7 puntos, ese 1,04 %, y cerró en los 15.475 enteros, su mejor nivel desde mediados de diciembre de 2007. En lo que va de año sube el 33,46 %.

El selectivo abría con avances ligeros e incrementó las ganancias durante el desarrollo de la sesión bursátil, con los inversores pendientes de la finalización del plazo para que el Consejo de Administración del Banco Sabadell se pronuncie sobre la mejora del 10 % de la opa de BBVA, tras el cierre del mercado.

De los grandes valores, el gigante textil Inditex subió el 2,67 %; como el segundo mayor ascenso del IBEX, Banco Santander, el 1,45 %; Telefónica, el 1,24 %; BBVA, el 0,62 %, y la eléctrica Iberdrola, el 0,44 %. Se desmarcó la petrolera Repsol, que perdió el 2,3 %, como la tercera mayor caída de la tabla.