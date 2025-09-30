La Bolsa de Milán sube un 0,40 % pendiente del posible cierre del Gobierno de EEUU

Por otro lado, el índice general FTSE All-Share creció también un 0,40 % hasta situarse en los 45.320,92 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 592 millones de acciones por un valor de unos 4.642 millones de euros (5.448 millones de dólares).

Los principales parqués europeos, exceptuando París, se mostraron cautelosos muy pendientes del riesgo del cierre de la Administración de EE.UU., al ser hoy la fecha límite para que el Gobierno federal estadounidense evite su cierre.

Los analistas confían en que se alcanzará un acuerdo respecto a los presupuestos antes de que finalice el ejercicio fiscal como ha ocurrido en los últimos años.

Los mercados europeos también siguieron de cerca durante la jornada los datos de inflación en Francia, Italia y Alemania, así como la lectura definitiva del PIB del segundo trimestre en Reino Unido.

Las empresas con mejores resultados fueron la sociedad de cartera Azimut, que registró una subida del 4,04 %, seguido del grupo de energía A2A, con el 2,16 %, la firma de moda Brunello Cucinelli, que aumentó un 2,04 %, la compañía Italgas (1,56 %) y Unicredit (1,30 %).

En contraste, la empresa con peor desempeño fue Mediobanca (6,86 %), la petrolera Saipem (3,57 %), la fabricante de audífonos Amplifon (2,02 %), el fabricante de automóviles Stellantis (1,56 %) y Eni (1,43 %).