La diáspora afgana pierde la comunicación con sus familiares por el apagón en Afganistán

"Normalmente ayudo económicamente a mi familia en casa debido a la crisis económica actual. El lunes envié dinero que mi familia necesitaba con urgencia, pero ahora no puedo comunicarme con ellos de ninguna manera para compartir los detalles de la transferencia", dijo a EFE Kharotai, de 60 años, y residente en Reino Unido.

"Espero que este corte de internet y teléfonos sea temporal y se resuelva pronto. De lo contrario, los afganos que viven en el extranjero enfrentarán desafíos serios", añadió.

En el mismo sentido se pronunció Huma Dost, de 22 años y residente junto a su esposo y sus tres hijos en España desde agosto de 2021, y que no ha podido hablar con su familia desde el lunes.

"Este día ha parecido un año", dijo a EFE, y esperó que "los talibanes restablezcan pronto el internet y las líneas telefónicas".

Por su parte, Tur Almas, de 43 años y residente en Bélgica desde hace una década, declaró a EFE que el apagón tendrá "graves consecuencias para los afganos en el extranjero y sus familias".

En su caso, su mayor preocupación es su madre anciana y enferma, con la que había hablado todos los días en los últimos meses y que necesita cuidados constantes.

En redes sociales se han extendido mensajes similares de usuarios residentes en el extranjero, que han utilizado la etiqueta #AfghanistanOffline (Afganistán desconectado) para reflejar la situación.

"He estado siguiendo las interrupciones de internet en Afganistán: los talibanes pasaron de apagones totales en tres provincias a cortes en horario de toque de queda (de medianoche a diez de la mañana) durante una semana. Están probando cómo eliminar gradualmente el internet recreativo. 2026 podría marcar el fin del uso móvil sin restricciones en Afganistán", escribió en X la emprendedora Sara Wahedi, residente en Canadá.

La desconexión total en Afganistán se materializó el pasado lunes 29 de septiembre y aunque los talibanes no han explicado oficialmente las causas del apagón, este tiene lugar justo cuando el gobierno fundamentalista llevaba a cabo cortes selectivos de fibra óptica en varias provincias para prevenir "actividades inmorales".

El observatorio de internet NetBlocks confirmó que la conectividad nacional se había "colapsado" a menos del 1% de los niveles normales.