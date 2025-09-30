La FIP pide a la ONU y a la Unesco que protejan a periodistas embarcados en la Flotilla

Bruselas, 30 sep (EFE).- La Federación Internacional de Periodistas (FIP) alertó hoy sobre la seguridad de los reporteros que viajan a bordo de la Flotilla Sumud, que transporta ayuda humanitaria a la franja de Gaza, y reclamó a la ONU y la Unesco que garanticen su protección conforme al derecho internacional.