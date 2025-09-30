La FIP pide a la ONU y a la Unesco que protejan a periodistas embarcados en la Flotilla

"A medida que la flota inicia el último tramo de su viaje, corre el riesgo de ser interceptada por las fuerzas israelíes en las próximas 48 horas", señaló la FIP en un comunicado.
Varios periodistas se han unido a las embarcaciones para realizar coberturas, entre ellos al menos siete procedentes del norte de África, indicó la federación.
Los activistas a bordo ya han denunciado varios ataques, incluidos lanzamientos de artefactos explosivos cerca de algunas embarcaciones, recordó.
La Federación Internacional de Periodistas llamó a las fuerzas israelíes a respetar la seguridad de los periodistas y a tratarlos con arreglo al derecho internacional y animó a todos los demás profesionales de los medios de comunicación a bordo de la Flotilla a ponerse en contacto con la FIP.
Al menos 222 periodistas han sido asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra, recordó la organización, que reiteró su preocupación por "la batalla constante e imperdonable contra la libertad de prensa emprendida por Israel".