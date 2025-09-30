La Flotilla Sumud lamenta que la marina italiana solo les escolte hasta la zona de peligro

"Nos van a dejar solos en el momento más difícil, cuando estemos más amenazados", declaró por teléfono a EFE la excaldesa de Barcelona, Ada Colau, integrante de la flotilla, que aseguró que todavía no había llegado el buque de acción marítima (BAM) 'Furor' de la Armada española que salió el pasado viernes de Cartagena, enviado como apoyo.

"Queremos que esa fragata española nos acompañe para que podamos hacer nuestra misión humanitaria ya que el Gobierno de España sacó un comunicado reconociendo que nosotros éramos una misión humanitaria", dijo Colau después del "abandono" del buque italiano.

Las autoridades italianas anunciaron este martes que emitirán una última llamada, y por lo tanto la última oportunidad para embarcar a los integrantes que quieran dejar la misión, la noche del 1 de octubre, alrededor de la 01.00 horas de la madrugada, cuando el buque se encuentre a menos de 150 millas náuticas de la costa de Gaza.

"El gobierno italiano lo sabe, y sin embargo, en lugar de usar su considerable poder naval para romper un asedio ilegal, opta por escoltarnos solo hasta el punto de peligro y luego intentar dispersarnos, devolviéndonos a la costa con las manos vacías", indicó la Flotilla Sumud en un comunicado de respuesta.

Los organizadores de la misión calificaron la propuesta italiana de "sabotaje" y de un intento por "desmoralizar y fracturar una misión humanitaria pacífica que los gobiernos no han asumido, a pesar de que es su silencio y complicidad lo que ha llevado a este punto".

Los participantes aseguraron que tienen "pleno conocimiento de los riesgos" y afirmaron que la flotilla sigue adelante y que la marina italiana "no descarrilará esta misión".

De forma paralela, el barco 'Conscience' que el pasado mes de mayo fue atacado con drones en aguas de Malta, zarpó este martes a las 18.00 GMT desde el puerto italiano de Otranto hacia Gaza, para unirse a la conocida como Flotilla de la Libertad, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones para Gaza.