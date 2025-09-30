La nueva sentencia contra Weinstein por agresión sexual se conocerá antes de fin de año

El cofundador del estudio Miramax debía conocer hoy su condena por el delito relacionado con el caso de una exasistente de producción que lo acusó de haberle practicado sexo oral por la fuerza en 2006, pero esta ha sido pospuesta debido a que también enfrentará un nuevo juicio.

El productor de filmes como 'Shakespeare in Love' tiene previsto comparecer ante el mencionado tribunal el próximo 9 de octubre, pero se desconoce si será para la lectura de la sentencia o para avanzar en otro proceso de índole sexual cuyo inicio también está pendiente.

Así, el juez encargado del caso, Curtis Farber, ha informado que el nuevo proceso comenzará este otoño, aunque aún se desconoce la fecha exacta.

Weinstein, quien ya fue condenado hace cinco años por el caso Haley en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York -sentencia que fue revocada el año pasado por un error procesal-, podría enfrentar una pena máxima de 25 años de prisión por ese cargo. De esa condena ya ha cumplido seis años, los cuales se le descontarían de la nueva sentencia.

Un jurado popular halló culpable el pasado 11 de junio al cofundador del estudio Miramax tras una turbulenta semana de deliberaciones por parte de un panel que, a diferencia de la vez anterior, contó con una mayoría femenina de 7-5.

Fruto de sus profundas diferencias internas, el jurado halló a Weinstein no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba, concretamente el correspondiente a la demanda de la modelo polaca Kaja Sokola, que aseguró que conoció al magnate cuando solo tenía 16 años y que éste la obligó a masturbarlo.

Esas discrepancias fueron un paso más allá cuando el presidente del jurado reportó amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel, por lo que el juez Farber decidió declarar nulo el juicio por violación en tercer grado que simultáneamente también encaraba Weisntein.

La imputación de este cargo le había llegado por las acusaciones de la actriz Jessica Mann, que lo culpaba de violarla en un hotel de Nueva York en 2013.

La defensa de Weinstein, liderada por el polémico abogado Arthur Aidala, ya comunicó que apelarán el veredicto de culpabilidad por el caso Haley porque, según ellos, se trató de "un juicio injusto" donde "algunos miembros del jurado profirieron amenazas" para conseguir una resolución desfavorable contra el exproductor de Hollywood.