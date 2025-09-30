La OMS defiende la seguridad de las vacunas combinadas, cuestionada por Donald Trump

"Se realizan ensayos clínicos para evaluar tanto la seguridad como el rendimiento de las vacunas cuando se administran juntas en combinación, y tienen muchos beneficios", arguyó al respecto en rueda de prensa la directora del Departamento de Inmunización y Vacunas de la OMS, la canadiense Kate O'Brien.

O'Brien subrayó que vacunas administradas en una sola sesión a un niño contra varias enfermedades (por ejemplo, la MMRV contra las paperas, el sarampión, la rubeola y la varicela) ahorran visitas al centro de salud, molestias para el infante, y reducen los riesgos de fiebres tras la vacunación.

La semana pasada, el presidente Trump causó polémica al vincular esas vacunas combinadas o incluso el consumo de paracetamol por embarazadas con presuntos casos de autismo, pese a la ausencia de evidencias científicas y el rechazo de la mayor parte de la comunidad médica a estos postulados.

Un comité asesor de EE.UU. ha restringido la vacuna MMRV a los menores de cuatro años, aunque no por presuntos vínculos con el autismo, sino por riesgo de convulsiones febriles.

En su última reunión, del 22 al 25 de septiembre, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS (SAGE por sus siglas en inglés) también defendió las vacunas combinadas, que esos mismos días estaban en el centro de la polémica por las declaraciones de Trump.

"Las vacunas combinadas ayudan a facilitar la administración de las vacunas existentes y la introducción de otras nuevas al reducir el número de inyecciones que se deben administrar en una sola visita, mejorando así la aceptación y la cobertura, y disminuyendo la carga de trabajo del personal sanitario", indicó SAGE, que presentó los resultados de ese encuentro en la rueda de prensa de este martes.

En las reuniones también se estudiaron otras cuestiones relativas a la vacunación global, y se emitieron varias recomendaciones como la de administrar cuatro dosis de vacuna antimalaria a niños en países donde hay riesgo moderado o alto de esta enfermedad, frente a un esquema de tres dosis también propuesto.

Se mantuvieron por otro lado las recomendaciones sobre vacunación a trabajadores sanitarios contra el virus de la gripe A(H5) y de personas mayores, inmunocomprometidas y en otras situaciones de riesgo contra la covid-19.

Los expertos admitieron además una creciente crisis de confianza que mina en algunos países la aceptación de las vacunas, lo que podría presentar riesgos para mantener los progresos en inmunización, que han conseguido salvar unos 154 millones de vidas en el último medio siglo, más de la mitad de ellas gracias a la vacunación contra el sarampión.

La inestabilidad geopolítica, la limitación de la financiación global, la reducción de los presupuestos nacionales de salud y los cambios en las estructuras sanitarias también ponen en peligro los progresos, advirtieron los expertos de SAGE.