La ONG Foro Penal cifra en 838 los presos políticos en Venezuela

En un reporte publicado en la red social X, que tiene como fecha de corte el 29 de septiembre, la ONG detalló que entre los detenidos hay 735 hombres y 103 mujeres.

Además, indicó que 665 de los presos son militares y 173 civiles.

Según el listado, que incluye 834 adultos y cuatro adolescentes, en Venezuela hay 94 personas con nacionalidad extranjera presas por razones políticas.

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado 18.503 casos que tipifica como "detenciones políticas" en el país suramericano.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.