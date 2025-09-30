La ONU pide a los talibanes restaurar de inmediato el acceso a internet

Las autoridades del régimen talibán no han explicado las razones de fondo de esta decisión de imponer un apagón de internet y telecomunicaciones, que incluye las llamadas telefónicas.
Tampoco han informado sobre su duración.
Según dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria, este apagón deja a Afganistán "aún más aislado del mundo exterior, amenaza la estabilidad económica y puede empeorar aún más una de las crisis humanitarias más graves, con efectos en las poblaciones vulnerables".
Labores humanitarias, operaciones bancarias, el tráfico aéreo, la provisión de servicios vitales y hasta las comunicaciones entre entidades públicas, absolutamente todas las esferas de la vida de los afganos se han visto afectadas por el apagón total de internet y telecomunicaciones, explicó este martes desde Kabul el representante humanitario de la ONU, Indrika Ratwatte, en una videoconferencia realizada por satélite desde Ginebra.
