La ONU pide a los talibanes restaurar de inmediato el acceso a internet

Naciones Unidas, 30 sep (EFE).- La ONU pidió este martes al Gobierno talibán afgano que "restaure de inmediato" el servicio de internet y el acceso a las telecomunicaciones, tras un apagón total en el país cuyas razones aún no se conocen con exactitud.