La policía alemana investiga una peligrosa interferencia aérea cerca de aeródromo militar

"La policía de Celle ha iniciado una investigación por sospecha de interferencia peligrosa en el tráfico aéreo", confirmó este martes a EFE la Policía de Celle, en el estado federado de Baja-Sajonia.

Los agentes emprendieron una investigación después de que los pilotos del avión militar alemán dieran el aviso de la posible detonación de un artefacto pirotécnico, pero sin obtener resultados, según informó la edición digital del semanario 'Der Spiegel'.

"Por el momento se desconoce qué objeto fue detonado", según la Policía de Celle, que apuntó que en el suceso investigado "no se produjo ninguna interferencia conocida en el tráfico aéreo ni en el avión".

Además, no se puede confirmar que se tratara de un "ataque" pues "las distancias estimadas actualmente no lo apuntan", de acuerdo con la Policía, que sí reconoció que una "luz de origen desconocido se encendió en el aire" en la vertical del aeródromo.

