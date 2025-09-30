La República Dominicana reduce en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria

Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) bajó del 6,25 % al 6 % anual, mientras se mantiene invariable la tasa de depósitos remunerados (Overnight) en 4,50 % anual, precisó el banco emisor en un comunicado.

Para esta medida se tomó en consideración que, aunque persiste la incertidumbre global, las condiciones financieras internacionales se están tornando menos restrictivas, señaló el BCRD.

En el ámbito nacional, se tomó en cuenta que la inflación se ha mantenido desde el primer semestre de 2023 dentro del rango meta del 4,0 % ± 1,0 %, mientras que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento acumulado del 2,3 % en los primeros ocho meses del año.

Un periodo en el que, de acuerdo con el propio banco emisor, "se ha observado una desaceleración en sectores de alto encadenamiento productivo, como construcción y manufactura".

Ante esta realidad, la reducción de la tasa de interés busca propiciar condiciones monetarias más flexibles que contribuyan a dinamizar la demanda interna.

En su comunicado, el BCRD subrayó que la economía dominicana "cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente, que se reflejan en una mejor percepción de riesgo país con relación al promedio los países de América Latina y otras economías emergentes".