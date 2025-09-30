La tasa de desempleo cae en Alemania en septiembre al 6,3 % por la reactivación otoñal

Corregidos los efectos estacionales, el número de desempleados aumentó en septiembre en 14.000 personas respecto al mes anterior, según los datos difundidos este martes por la Agencia Federal de Empleo (BA).

Respecto a septiembre del año pasado, la cifra de personas sin trabajo creció en 148.000 y la tasa de desempleo avanzó tres décimas.

"El desempleo y el subempleo disminuyen en septiembre por motivos estacionales. El mercado laboral sigue careciendo de los impulsos necesarios para una recuperación más sólida", indicó la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

El subempleo, que también tiene en cuenta la política laboral y la incapacidad laboral a corto plazo, retrocedió en septiembre en términos desestacionalizados en 3.000 personas respecto al mes pasado, hasta los 3.582.000, lo que supone 19.000 más que hace un año.

El número de trabajadores en jornada reducida subvencionada ("Kurzarbeit") se situaba en julio -último mes con datos reales- en 199.000, lo que supone 4.000 menos que un mes atrás, pero 5.000 más respecto al mismo mes del año anterior.

En septiembre, 1.006.000 personas cobraron subsidio de desempleo, 117.000 más que hace un año, y 3.854.000 personas -un 7,0 % de la población activa- percibieron la prestación social básica para demandantes de empleo, 119.000 menos.

En septiembre había 630.000 puestos vacantes registrados en la BA, 66.000 menos que hace un año.