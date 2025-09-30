La UNAM de México anuncia retorno escalonado a clases presenciales tras hechos violentos

El directivo aseguró que la institución aplicará todos los protocolos necesarios y atenderá las recomendaciones de sus órganos colegiados.

Durante una reunión con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y la secretaria general, Patricia Dávila, el rector delineó las acciones para restablecer actividades en facultades, escuelas e institutos, algunos aún en paro por los aniversarios de Ayotzinapa y del 2 de octubre, o en solidaridad con el CCH Sur.

El encuentro tuvo lugar luego de que el pasado 22 de septiembre, un alumno identificado como Lex Ashton, de 19 años, ingresó al CCH Sur, y atacó con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar y a un trabajador del plantel, que se encuentra en el hospital.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, subcultura digital que promueve discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

Tras los hechos, este lunes más de una decena de escuelas de la UNAM decidieron suspender actividades presenciales, como medida de seguridad ante amenazas en redes sociales.

Ante ello, Lomelí explicó tres líneas de actuación frente a amenazas: la denuncia inmediata ante la Secretaría de Prevención y autoridades públicas; la evaluación del cambio temporal a clases en línea con consejos técnicos; y el regreso presencial solo cuando se verifiquen condiciones seguras.

Además, anunció medidas adicionales: reforzar patrullajes y monitoreo con enfoque de derechos, incluir a padres de familia en planteles de bachillerato, ampliar la atención psicológica y coordinarse con gobiernos federal y locales.

También se organizarán talleres, actividades culturales y deportivas para fortalecer el tejido comunitario.

El rector subrayó que muchas amenazas recientes han sido falsas pero generan zozobra, por lo que se actuará legal y disciplinariamente contra responsables, con apoyo de la Policía cibernética y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Informó que el CCH Sur entregó pliegos petitorios y ya hay acuerdos para mejorar acceso, iluminación y botones de pánico, medidas que podrían replicarse en otros planteles del bachillerato y la Escuela Nacional Preparatoria. Reconoció la participación de madres y padres.

Lomelí destacó que la UNAM no es la única universidad en el mundo que enfrenta este tipo de situaciones, pero insistió en que la respuesta debe incluir apoyo emocional y atención a la salud mental.

“Lo que nos puede llevar a una situación de mayor seguridad es perseverar en la atención a la salud mental”, dijo, y aseguró que se coordinarán con el IMSS y autoridades federales para ampliar la cobertura.

La secretaria general añadió que el programa de apoyo emocional ESPORA, con más de noventa psicoterapeutas, ha atendido a más de cinco mil estudiantes este año y será extendido.

Tras cuatro horas de trabajo, la Comisión Especial de Seguridad aprobó implementar mejoras urgentes en el CCH Sur, revisar y actualizar protocolos, trazar una ruta crítica para cambios normativos y dar seguimiento al programa de salud psicológica.

El rector aseguró que el regreso será ordenado y con participación de las direcciones de cada plantel, a fin de recuperar las actividades sin poner en riesgo a la comunidad.