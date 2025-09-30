Lagarde reitera que el BCE está bien posicionado con los tipos en el 2 %

Fráncfort (Alemania), 30 sep (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reiteró este martes que con los tipos de interés en el 2 % la entidad está "bien posicionada para responder si los riesgos de la inflación se desplazan o si emergen nuevos impactos" que amenacen el objetivo.